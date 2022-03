Notte di terrore a Frattamaggiore, colpi di pistola contro tre pizzerie

Notte di terrore a Frattamaggiore, nel mirino dei malviventi sono finite diverse pizzerie del territorio. Almeno 3 i locali dove le forze dell’ordine hanno riscontrato fori di proiettili nelle vetrate e nelle serrande. Nel mirino ‘Palapizza’ in via Vittoria, la pizzeria ‘Anema e Pizza’ al corso Durante e ‘Sapureat’ al corso Vittorio Emanuele.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, ma è probabile che gli episodi criminali rientrino nella faida in corso tra i Cristiano-Mormile ed i Monfregolo-Pezzella. Nel fine settimana ci sono stati una serie di controlli in città. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in piazza Atella e piazza San Maurizio, in via Turati, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Giovanni XXIII, Nel corso dell’attività sono state identificate 92 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, e controllati 47 veicoli.

Sparatoria anche a Casavatore

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera a Casavatore, in via Libero Bovio, nei pressi di un cantiere edile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casoria e i militari della locale Stazione. Gli uomini dell’Arma hanno trovato due bossoli di arma verosimilmente a salve. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica.