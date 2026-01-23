Stadio Maradona senza pista atletica, il progetto diventa realtà

PUBBLICITÀ

Forza, impegno e lavoro per la città di Napoli che entro giugno dovrà presentare un progetto che vede la rinnovazione dello stadio Maradona per entrare tra le cinque città italiane candidate ad ospitare Euro 2032.

Via la pista d’atletica al Maradona per Euro 2032

Durante la presentazione dell’America’s Cup, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha dichiarato che servono certezze sul restyling ma anche sulla copertura economica. Il nuovo impianto di Fuorigrotta dovrà rispondere ai criteri imposti dall’Uefa e tra questi c’è l’abolizione della pista d’atletica per Euro 2032 attualmente utilizzata da atleti e semplici appassionati. Quest’ultima è un punto di riferimento per molti cittadini, ma la gestione appartiene a cinque società che insieme dovranno trovare una soluzione.

PUBBLICITÀ

Come sottolineato dall’assessore alle infrastrutture Eduardo Cosenza: “Nello stadio per gli Europei dovrà essere tolta la pista di atletica, mentre le palestre sul lato distinti potranno restare. Lavoreremo per migliorare l’offerta di atletica in città tra il Collana, il Cus, il Parco dello Sport a Bagnoli e il Virgiliano. E se serve anche altre attrezzature nell’area di Bagnoli che collegheremo meglio con il trasporto pubblico”.

L’atletica al Parco dello Sport di Bagnoli

L’area sportiva costruita nel 2010 detiene già una pista d’atletica costruita con un investimento complessivo di 37 milioni di euro. L’incuria, alcuni atti vandalici e lo stato d’abbandono hanno però rovinato gli impianti presenti. Realizzare una struttura lontano da Fuorigrotta può diventare un’occasione di rilancio per il Parco dello Sport di Bagnoli. L’impianto sarà gestito dalle Fiamme Oro. “Quell’area di Bagnoli sarà del tutto ristrutturata e diventerà un centro sportivo anche paralimpico. Ci sarà un accordo per l’ingresso delle società nei nuovi impianti sportivi. Non escludo nel prossimo futuro che nell’area di Bagnoli che stiamo rinnovando si possano fare anche altri nuovi impianti sportivi perchè lo spazio è ampio” ha spiegato Cosenza. Lo stadio Maradona verrà quindi dedicato unicamente al calcio, mentre l’atletica si sposterà da Fuorigrotta in uno spazio ancora più ampio sfruttando il rilancio di Bagnoli.