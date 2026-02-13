Stasera cena mondiale a Napoli, Gattuso chiama Vergara e altri azzurri

PUBBLICITÀ

Non è ancora una convocazione ufficiale, ma il segnale è chiaro. La telefonata di Gennaro Gattuso a Vergara è arrivata. Nessuna lista definitiva, nessun comunicato federale. Solo un invito a cena. Che nel calcio, a certi livelli, vale quasi come una promessa.

A raccontarlo è Il Mattino: il commissario tecnico dell’Italia radunerà questa sera a Napoli un gruppo di azzurri che potrebbero essere chiamati a fine marzo per la sfida contro l’Irlanda del Nord e, in caso di esito positivo, per il successivo impegno contro la vincente tra Bosnia e Galles.

PUBBLICITÀ

Una cena informale, ma tutt’altro che casuale. Un modo per guardarsi negli occhi, tastare il polso, creare gruppo prima ancora di scrivere i nomi sulla lista ufficiale.

Da una parte del tavolo Gattuso, con il suo vice Riccio e il capo delegazione Gigi Buffon. Dall’altra alcuni volti noti del Napoli e del giro azzurro: Di Lorenzo, Politano, Buongiorno, Meret, Spinazzola. E poi lui, Vergara. Il nome che incuriosisce, il profilo che sale, il talento che bussa.

L’appuntamento è in un hotel con vista sul golfo di Napoli. Scenario da cartolina, atmosfera da vigilia silenziosa. Perché certe convocazioni iniziano così: non con un fischio d’inizio, ma con un brindisi discreto e una stretta di mano.

La strada verso marzo passa anche da qui. E per Vergara, quella chiamata, è già un primo passo dentro l’azzurro.