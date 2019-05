Cosa c’è stasera in tv? Ecco la programmazione domenicale per i canali in chiaro e a pagamento

Cosa c’è stasera in tv 11 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali in chiaro e a pagamento.

Rai 1

La guida tv dell’11 maggio prevede su Rai 1 i seguenti programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Ballando con le Stelle

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2 un telefilm per gli appassionati di polizieschi:

20:30 – Tg2 20.30

21:05 – The Rookie – Lo spirito della legge – Giornata in borghese

Stasera in tv 11 maggio | Rai 3

La guida tv dell’11 maggio su Rai 3 offre un programma molto amato della terze rete:

20:00 – Blob

20:25 – Le parole della settimana

Rete 4

Su Rete 4 invece vi aspetta un film classico, del 1984, con Adriano Celentano e Renato Pozzetto:

20.30 – Stasera Italia

21.30 – Lui è peggio di me

Stasera in tv 11 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5? Questa sera in programmazione c’è uno dei programmi cardine della stagione Mediaset.

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Amici di Maria De Filippi

Italia 1

Quali sono i programmi tv dell’11 maggio su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.30 – L’Era Glaciale – In rotta di collisione

Italia 1 conferma il suo appuntamento del sabato sera con un grande film d’animazione. Il canale Mediaset infatti è ormai un punto di riferimento per il pubblico dei più piccini nel weekend: la programmazione di questa settimana prevede L’Era Glaciale – In rotta di collisione, quinto capitolo (anche in 3D) della fortunatissima saga animata con protagonisti i simpatici Sid, Manny e Diego.

Di seguito, il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece un nuovo episodio di Atlantide:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Atlantide con Andrea Purgatori – Salviamo il pianeta

Stasera in tv 11 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre un film del 2017 con Lacey Chabert, Brennan Elliott, Edward Asner, Greyston Holt e Daniel Cudmore.

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

21:30 – Con tutto il mio cuore

Sky Cinema 1

Il sabato di Sky Cinema 1 non delude le aspettative degli abbonati. Soprattutto degli amanti del genere horror:

19:20 – Tiramisù

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Intruders

Sky Sport Uno

Cosa vedere su Sky Sport Uno in questo sabato? Facile: il calcio a 5!

20.25 – Rieti-Pesaro

La partita tra Rieti e Pesaro è valida per le semifinali dei playoff scudetto del campionato italiano di calcio a 5. I padroni di casa provano a impensierire quelli che vengono considerati i favoriti per la vittoria finale.

Stasera in tv 11 maggio | Sky Uno

19:55 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 2

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 5