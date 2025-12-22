Stasera la finale di Supercoppa Napoli-Bologna, le novità sulle formazioni

PUBBLICITÀ

Napoli e Bologna si avvicinano alla sfida di Supercoppa Italiana con scelte che promettono novità interessanti in entrambi gli schieramenti. I due allenatori, Antonio Conte e Vincenzo Italiano, sembrano orientati a confermare alcune certezze, ma senza rinunciare a decisioni a sorpresa soprattutto tra centrocampo e trequarti.

Nel Napoli la probabile formazione vede Vanja Milinkovic-Savic tra i pali. Davanti a lui, nel terzetto difensivo, spazio ancora a Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Juan Jesus, quest’ultimo in vantaggio su Alessandro Buongiorno. A centrocampo Conte dovrebbe affidarsi a Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola, chiamati a garantire equilibrio e spinta sulle fasce. Sulla trequarti agiranno Elif Elmas e David Neres, incaricati di supportare l’unica punta Rasmus Hojlund.

Sul fronte Bologna, davanti al portiere Ravaglia, Italiano sembra intenzionato a confermare in blocco la linea difensiva composta da Holm, Heggem, Lucumì e Miranda. La principale novità riguarda il centrocampo: Lewis Ferguson è pronto a prendere il posto di Moro, affiancando Pobega. Cambiamenti anche sulla trequarti, dove spuntano Cambiaghi, Fabbian e Orsolini: i primi due sostituiranno l’infortunato Bernardeschi e Odgaard. In attacco, infine, scelta netta con Dallinga favorito su Castro per guidare il reparto offensivo.

Una partita che si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tattici, con entrambe le squadre pronte a giocarsi il trofeo affidandosi a scelte mirate e interpreti chiave.