Stasera Napoli-Eintracht: un dubbio per Conte, i tedeschi senza un big

L’ultima partita di Champions League è stata una vera e propria disfatta per il Napoli, battuto 6-2 a Eindhoven. Da quel momento, però, la squadra di Antonio Conte ha saputo rialzarsi: due vittorie consecutive contro Inter e Lecce e un buon pareggio con il Como hanno ridato fiducia al gruppo. Ora gli azzurri devono continuare questo ciclo positivo e scacciare i fantasmi della trasferta olandese, perché senza i tre punti la qualificazione al prossimo turno si complicherebbe ulteriormente.

Dall’altra parte, l’Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller arriva a questa sfida in grande difficoltà: solo una vittoria nelle ultime sette gare, con il recente pareggio contro l’ultima della Bundesliga. Ma proprio per questo i tedeschi saranno motivati a rifarsi.

Le ultime sul Napoli

Conte deve fare i conti con problemi fisici per Gilmour e Spinazzola, le cui convocazioni sono in dubbio. Il tecnico dovrebbe optare per un 4-3-3 con Milinkovic-Savic in porta, Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa, Di Lorenzo e un ballottaggio tra Olivera e Gutierrez sulle corsie laterali, con quest’ultimo in leggero vantaggio. In cabina di regia tornerà Lobotka, affiancato dai soliti Anguissa e McTominay. Nuova chance per il tridente offensivo Politano-Hojlund-Neres, anche se scalpita Elmas, per il quale Conte ha speso parole al miele dopo la gara con il Como.

Le ultime sull’Eintracht Francoforte

Toppmoller disegnerà un 3-4-2-1, apportando alcuni cambi rispetto alla gara di campionato di sabato, in cui si è infortunato Uzun, uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. Tra i pali ci sarà Zetterer, mentre la difesa sarà composta da Koch e dagli ex Serie A Kristensen e Theate. Sulle fasce di centrocampo agiranno Doan e Brown, in mediana Larsson e uno tra Chaibi e Skhiri. In attacco sulla trequarti toccherà a Gotze sostituire Uzun, affiancato da Knauff, con Burkardt unica punta e Bahoya pronto a subentrare.