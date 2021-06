Guai in vista per Stash dei The Kolors. Il frontman del famoso gruppo napoletano risulta infatti indagato dalla Procura di Milano per ricettazione. A lanciare la notizia è Il Giorno, secondo il quale il cantante è finito nei guai per il noleggio di due automobili di grossa cilindrata: una Maserati e una Ferrari.

Secondo gli inquirenti, le auto sarebbero state acquistate con dei fondi provenienti dai conti della Air Protech di Magenta, una ditta a cui un’amica del cantante avrebbe sottratto 3 milioni di euro. Proprio lei sarebbe coinvolta in un processo da ormai tre anni. Nel 2018, a seguito di un controllo fiscale, è emerso che dei fondi sarebbero stati sottratti alla Air Protech e destinati a conti riconducibili proprio all’amica di Stash.

Stash dei The Kolors è “all’oscuro delle attività illecite”

Tramite il suo legale, il cantante è pronto a chiarire la sua estraneità. “E’ del tutto all’oscuro delle varie attività illecite. Non era al corrente che le auto per le quali aveva sottoscritto un contratto di noleggio fossero state pagate con i fondi sottratti alla società“.

Fiocco rosa per Stash dei The Kolors, il cantante napoletano è diventato papà [ARTICOLO 3 DICEMBRE 2020]

iocco rosa in casa ‘The Kolors’ per Stash, il cantante napoletano è diventato papà. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una diretta sul suo profilo Instagram. La figlia si chiama Grace ed è nata dalla relazione con Giulia Belmonte. Stash, che sul social vanta oltre un milione di followers, ha annunciato così la venuta al mondo delle piccola: «È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!».

Stash dei The Kolors diventa papà, la notizia era già nell’aria

La notizia ha riempito di gioia il cuore dei fan che, però, non sono rimasti sorpresi. Il parto era infatti atteso da giorni e lo stesso Stash aggiornava costantemente i suoi seguaci su Instagram. Nell’ultima diretta infatti, risalente a 5 giorni fa, l’artista si era fatto riprendere intento a dedicare un assolo di chitarra sulle note di Santa Claus Is Coming To Town alla piccola Grace, commentando: «Mi sa che questa è l’ultima che sentirai da lì dentro».