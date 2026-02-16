Steel Pan: l’eccellenza italiana tra tradizione, innovazione e passione di famiglia

PUBBLICITÀ

Made in Italy, innovazione responsabile e visione familiare: la storia di Steel Pan racconta l’evoluzione di un progetto aziendale che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Fondata nel 1992, l’azienda Steel Pan si è affermata nel panorama delle attrezzature da cucina italiane per la produzione di pentole, padelle e utensili 100% Made in Italy, realizzati con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia. Nel corso degli anni, l’impresa ha saputo coniugare l’esperienza manifatturiera con l’innovazione tecnologica, dando vita a prodotti unici e performanti per l’uso domestico e professionale.

Una storia di famiglia: dal padre alla figlia

La Steel Pan nasce come impresa familiare e, sin dalle sue origini, è stata guidata da una forte passione per l’eccellenza dei materiali e la cura del prodotto. Oggi la leadership è nelle mani di Carmen Sollo, Presidente dell’azienda, che ha raccolto il testimone imprenditoriale dal padre, continuando e ampliando il progetto con entusiasmo e visione strategica.

«Devo tutto a mio padre Angelo – racconta Carmen – che da piccolo era il primo della classe nonostante andasse a scuola senza libri e quaderni, solo con una penna e qualche foglio di carta spessa per problemi economici. All’età di 10 anni dovette abbandonare gli studi perché venne a mancare la mamma, e il papà doveva curarsi, quindi iniziò a lavorare. Portava il latte a domicilio alle famiglie benestant, raccoglieva la lana per realizzare materassi morbidi e lussuosi. Poi a 15 anni entrò nel mondo metalmeccanico, si accorse lì della sua passione, e portò avanti con eccellenza l’azienda del suo titolare, creando e vendendo tanto. A 44 anni decise di mettersi in proprio aprendo una piccola azienda con soli due torni meccanici e una cesoia manuale per tagliare l’acciaio. Grazie al suo sudore, senza mai un giorno di pausa, siamo arrivati grazie alle sue capacità a Steel Pan».

Sotto la guida di Carmen, l’azienda con sede nella Zona Industriale ASI Pascarola non solo ha mantenuto i valori fondanti di qualità e affidabilità, ma ha anche puntato con decisione su innovazione sostenibile e brevetti tecnologici, espressione di una mentalità proiettata al futuro. La mission rimane quella di migliorare la qualità di vita dei consumatori attraverso prodotti che uniscono funzionalità, design e responsabilità ambientale.

Un altro elemento profondo della storia aziendale è il coinvolgimento della nuova generazione: accanto a Carmen lavorano attivamente i suoi figli, Antonio e Jessica Lanfranco, rispettivamente nel ruolo di responsabile di produzione e di responsabile dell’amministrazione. L’ingresso dei giovani nella governance rappresenta non solo un proseguimento naturale del percorso familiare, ma anche un simbolo di continuità, con una figlia, Jessica, pronta a portare nuova energia e prospettive per le sfide future.

Brevetti e innovazione: la linea Master con fondo antiaderente “lega su lega”

Tra le novità più rilevanti della Steel Pan c’è la recente presentazione della linea “Master”, una collezione di pentole e padelle d’acciaio inox brevettate con fondo antiaderente “lega su lega”. Il cuore di questa tecnologia è la realizzazione di una superficie antiaderente generata direttamente dalla microstruttura dell’acciaio inox, senza l’aggiunta di rivestimenti chimici. Ciò garantisce prestazioni elevate in termini di antiaderenza, durata nel tempo e sicurezza per l’utilizzo quotidiano, rendendo l’intera linea più salutare e sostenibile.

Questa innovazione non è solo un traguardo tecnico, ma rispecchia un profondo impegno verso l’ambiente e la salute: grazie all’impiego di materiali completamente riciclabili e l’assenza di sostanze chimiche aggiunte, i prodotti si allineano agli obiettivi di consumo responsabile e riduzione dell’impatto ambientale.

Antonello Colonna ambassador: un’alleanza di valore

Un altro passo importante per la Steel Pan è la partnership con lo chef stellato Antonello Colonna, scelto come brand ambassador della nuova linea Steel Pan Master. La collaborazione è stata presentata alla stampa presso l’Antonello Colonna Resort & Spa di Labico, dove lo chef ha espresso grande entusiasmo per un progetto che combina performance tecnologica e rispetto della materia prima.

Colonna, figura influente nel panorama gastronomico italiano, ha sottolineato come strumenti affidabili siano essenziali per una cucina sana, precisa e rispettosa della materia, valori che rispecchiano la filosofia della linea Master.

Un futuro di valore: tradizione, donne e nuove generazioni

La storia di Steel Pan è anche la storia di una donna forte e visionaria che, pur mantenendo vivi i valori tradizionali dell’azienda, ha saputo portarla verso nuovi orizzonti di innovazione. Carmen Sollo incarna la forza e la determinazione necessarie per competere in un mercato globale, aprendo spazi per una cultura imprenditoriale inclusiva e lungimirante.

Il coinvolgimento attivo dei suoi figli, compresa una giovane donna, nella gestione e nello sviluppo dell’azienda trasmette un messaggio potente: il valore della continuità generazionale e della leadership femminile in settori, come quello delle attrezzature da cucina, spesso ancora dominati da storie imprenditoriali maschili.

Con prodotti sempre più in linea con le esigenze di salute, ambiente e performance, e una visione familiare che saprà affrontare le sfide future mantenendo intatto il proprio patrimonio di valori e competenze, Steel Pan si conferma un esempio di eccellenza italiana.