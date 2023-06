Agro Aversano in lutto, Stefania muore a 37 anni: “Fai buon viaggio”

PUBBLICITÀ

Tragico lutto sconvolge la città di Succivo. Stefania Franco, una giovane di 37 anni, è morta gettando familiari e amici nello sconforto. Sposata dal 2015, lascia un marito. Originaria di Capua, è deceduta ieri all’ospedale di Caserta. I funerali si svolgeranno oggi alle 15:30 nella chiesa della Trasfigurazione a Succivo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Davide, scrive: “Sei stata la mia prima amica, il più bel ricordo della scuola elementare in Germania. Non capivo nessuno, né compagni né maestre ma con te è stato tutto più semplice. Eri tu che proteggevi me. Anche perché dei due eri la più grande: tu il 21 gennaio, io il 22. Sapere che non ci sei più fa male”.

PUBBLICITÀ

“Perché la verità è che la vita è bugiarda, bastarda ed infame…Fa da Leone con le persone buone, da pecora con i cattivi. Peccato che per questa vita di merda abbiamo un solo gettone per salirci su…Il tuo giro è terminato presto. Fai buon viaggio e divertiti, almeno potrai essere felice” è il messaggio di Nicola.