L’influencer vende peti in barattolo, Stephanie Matto in ospedale: “Colpa dei troppi fagioli e frullati proteici”

Circa 50 mila euro a settimana. Come? Grazie alle proprie flatulenze. È la storia di Stephanie Matto, una showgirl e influencer seguita da 278mila persone su Instagram. Come raccontato da lei stessa, la ragazza vende i propri effluvi in barattolini, a 1300 euro ciascuno. “Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!”, ha detto sui social di recente.

Neanche un mese fa era diventata virale la storia di Stephanie Matto, showgirl e influencer americana diventata famosa perché guadagnava vendendo i propri peti nei barattoli.

Di recente, infatti, la 31enne è stata portata d’urgenza in ospedale con dolori al petto che temeva fossero sintomi di un attacco di cuore. Dopo aver eseguito una serie di test, tra cui analisi del sangue e un elettrocardiogramma, i medici le hanno riferito che il suo dolore era il risultato della sua dieta costante di fagioli, uova e frullati proteici che inducono gas. “Pensavo di avere un ictus e che questi fossero i miei ultimi momenti“, ha detto Matto a Jam Press. “Stavo esagerando. Ricordo che in un giorno ho mangiato circa tre frullati proteici e un’enorme ciotola di zuppa di fagioli neri“, ha infine concluso. E chissà se tra qualche settimana, quando si sarà ripresa del tutto, la tentazione del ‘guadagno facile’ prenderà ancora il sopravvento sul buon senso.

E ancora, aggiunge Il Mattino: “Ora, la prorompente influencer è arrivata a guadagnare fino a 60mila dollari a settimana e diventando una vera e propria celebrità di flatulenze. ‘Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!‘ ha scritto sul suo profilo Instagram, condividendo un video nel quale mostrava i barattoli di peti in vendita e ringraziando tutti coloro che li avevano ordinati e acquistati”. Strano, ma vero. E soprattutto puzzolente…

Le richieste si susseguono senza sosta, per questo Stephanie è solita prediligere cibi che causano meteorismo, dunque iper-proteici e fagioli. Ma attenzione, Tmz rivela infatti che la ragazza ha rischiato di andare in ospedale per un eccesso consumo di barrette di fibre. E non è la sola a fare qualcosa del genere.

Qualche mese fa, il DailyMail aveva raccontato la storia di Emma Martin (è uno pseudonimo che utilizza sui social), una signora di 48 anni che guadagna pubblicando video in cui emette rumorose flatulenze. Tutto grazie ai filmati pubblicati su Only Fans ma anche inviati in privato al costo di 7 dollari al minuto.

