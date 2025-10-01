PUBBLICITÀ
HomeCronacaStesa dall'auto in corsa sul Litorale Domitio, gli autori fermati dopo 7...
CronacaCronaca locale

Stesa dall’auto in corsa sul Litorale Domitio, gli autori fermati dopo 7 mesi di indagini

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Stesa dall'auto in corsa sul Litorale Domitio, gli autori fermati dopo 7 mesi di indagini
Stesa dall'auto in corsa sul Litorale Domitio, gli autori fermati dopo 7 mesi di indagini
PUBBLICITÀ

Quattro persone sono state raggiunte da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni.

Stesa dall’auto in corsa sul Litorale Domitio, gli autori fermati dopo 7 mesi di indagini

Gli indagati sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di arma da fuoco, minaccia aggravata e possesso illegale di cinque bossoli esplosi. Contestato anche l’episodio dell’esplosione di cinque colpi di pistola in una pubblica via, in piena notte, con la tipica modalità della cosiddetta “stesa”.

PUBBLICITÀ

Le indagini hanno preso avvio dopo quanto accaduto la notte del 19 marzo scorso, quando a Falciano del Massico, da un’autovettura in corsa, furono esplosi cinque colpi di pistola in strada. L’atto intimidatorio destò forte allarme sociale nella comunità.

Grazie a una tempestiva attività investigativa condotta dai militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, è stato possibile raccogliere importanti elementi indiziari. Determinante si è rivelata l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati, affiancata dalle perizie balistiche e dallo studio dei transiti delle autovetture considerate di interesse.

Gli approfondimenti hanno permesso, già nella fase embrionale delle indagini preliminari, di delineare gravi indizi di colpevolezza a carico dei quattro soggetti coinvolti, oggi destinatari del provvedimento cautelare.

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati