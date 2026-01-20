Stop alle bustine monouso di maionese e ketchup, sì alle nuove regole dell’Ue

PUBBLICITÀ

Con il nuovo anno sono arrivate anche nuove regole per i ristoranti da parte dell’UE. Il nuovo regolamento europeo Ppwr (Packaging and packaging waste regulation) ha disposto il ritiro di bustine monouso nei ristoranti. Da agosto 2026 maionese, ketchup e altre salse non potranno essere servite a tavola in bustine in plastica. Questo divieto si è esteso a zucchero, marmellate, burro e persino a prodotti per l’igiene personale come shampoo e detergenti.

UN PROCESSO GRADUALE

Il cambiamento arriverà in modo graduale, il regolamento prevede infatti una fase di transizione, per consentire ai titolari di riorganizzare le forniture. Al momento del ritiro è importante trovare una soluzione adatta che rispetti le norme sanitarie, la praticità e che rispetti il controllo degli sprechi. Il divieto riguarderà il consumo sul posto. Le bustine possono essere sostituite tramite dispenser ricaricabili o contenitori condivisi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

GLI OSTACOLI DEL CAMBIAMENTO

Non tutti i condimenti si prestano facilmente all’uso di dispenser e, soprattutto negli hotel, il tema riguarda anche altri articoli come marmellate, burro e prodotti per la colazione. Questo progetto già è stato avviato negli alberghi. Tramite la sostituzione di flaconcini dei detergenti con flaconi ricaricabili.

UN PROVVEDIMENTO STUDIATO PER IL 2030

Quello del 2026, è uno dei primi passi. Nel 2030 i determinati provvedimenti sugli imballaggi monouso, dovrebbe estendersi a numerosi altri prodotti alimentari, cosmetici e per l’igiene personale. La Commissione Europea nel 2032, ha previsto di valutare l’impatto complessivo delle misure, sia dal punto di vista ambientale sia sanitario. Il settore dovrà adeguarsi, come già accaduto con cannucce, tappi di bottiglia e posate. Un cambiamento che richiede impegno e nuove abitudini, ma che servirà nell’obiettivo della riduzione della plastica e verso una diminuzione del consumismo.