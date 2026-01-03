PUBBLICITÀ
Strage di Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i due gestori del locale

Nicola Avolio
È stata aperta un’indagine penale contro i due proprietari francesi del locale Le Constellation di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno.

Lo riferiscono le autorità svizzere. «Sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza», hanno spiegato la polizia e i pm.

Strage di Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i due gestori del locale: la storia de “La Constellation”

Jessica e Jacques Moretti hanno rilevato lo stabile nel 2015 investendo un capitale sociale di 20mila franchi per trasformarlo in società a responsabilità limitata con Jessica come gerente.

Quando i Moretti lo rilevarono, il Constellation era un edificio fatiscente che serviva specialità corse: salumi, formaggi e mirto. Impiegarono 100 giorni a ristrutturarlo, trasformandolo progressivamente nel locale di tendenza di Crans-Montana. La svolta è arrivata nel 2023 quando gli impianti della località sono passati a Vail Resorts, colosso del Colorado che ha portato una clientela americana facoltosa.

Il locale era diventato punto di riferimento per après-ski e vita notturna, con spazio per 300 persone all’interno e 40 sul terrazzo.

Il carcere nel passato di Jacques Moretti

Ssecondo Le Parisien, Jacques Moretti aveva avuto problemi con la giustizia francese, finendo anche in carcere. La vicenda risale a circa 20 anni fa, quando l’uomo era stato rinchiuso in un penitenziario in Savoia per truffa, sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione.

Fonti della polizia citate dal quotidiano parigino sostengono che negli anni Moretti si era liberato dei legami con la criminalità organizzata.

Tragedia Crans-Montana, almeno 40 morti e 100 feriti: ancora dispersi i 6 giovani italiani

 

