Stretta sulla movida a Napoli, più controlli nei locali dopo la tragedia di Crans Montana

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha diramato due ulteriori circolari, rispettivamente ai sindaci dell’area metropolitana e alle forze dell’ordine e al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Quest’ultime riguardano i controlli di sicurezza da svolgere presso i pubblici esercizi e le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Alla riunione hanno presenziato le autorità giudiziarie, i vertici provinciali delle forze dell’ordine e il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco. Presenti, inoltre, le associazioni rappresentative dei pubblici esercenti e dei referenti dell’Ispettorato del Lavoro e tutti gli interlocutori interessati.

Intensificazione dei controlli su locali e spettacoli

Le circolari dispongono in primis un’attività di ricognizione e verifica degli esercizi commerciali che espletano, in assenza dei titoli abilitativi, anche attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Suddette disposizioni seguono quanto previsto nella direttiva del 19 gennaio scorso del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Quest’ultimo ha evidenziato, infatti, la necessità di intensificare i controlli sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori.

Al riguardo i sindaci dovranno comunicare l’elenco dei locali pubblici adibiti a pubblico spettacolo ed il permanere delle condizioni di agibilità degli stessi. Per la massima garanzia delle condizioni di sicurezza, gli stessi amministratori locali dovranno disporre l’effettuazione di specifici sopralluoghi. Attraverso questi si osserverà che le norme e le condizioni imposte all’atto del parere di agibilità rilasciato a suo tempo alla struttura e i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente. Se così non fosse bisognerà comunicare eventuali criticità al fine di valutare l’adozione delle più opportune misure preventive. Per tali controlli, sia amministrativi che tecnici, saranno, altresì, coinvolti in gruppi misti di controllo costituti da personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato del lavoro, delle ASL e delle polizie locali.

I controlli per contrastare forme di esercizio abusivo

Nella circolare inviata alle Forze dell’ordine ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il prefetto ha disposto l’intensificazione dei dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi. L’obiettivo sarà verificare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo. In particolare, andrà verificato il possibile svolgimento di attività complementari rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti. Il tutto al fine di promuovere apposite iniziative di competenza, qualora siano individuate eventuali strutture abusive. Permane alta l’attenzione sulla corretta attuazione delle misure previste, al fine di garantire la legalità e la sicurezza e scongiurare qualsivoglia pericolo per avventori e per tutti gli operatori del settore.