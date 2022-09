Porterà in grembo la figlia di suo figlio, sarà la madre surrogata della nipote

Nancy Hauck ha deciso di portare avanti la gravidanza della nuora. La donna più giovane subì una isterectomia salvavita dopo l’ultimo parto, quindi la 56enne Nancy non ci ha pensato due volte. Jeff e Cambria hanno già due coppie di gemelli, ma volevano fortemente un altro figlio. Ecco che la nonna ha deciso di venire incontro ai desideri del figlio e della nuora portando in grembo la neonata con una maternità surrogata: il parto è previsto per novembre.

Dalla sua ultima gravidanza sono passati 26 anni, ma nonna Nancy è felicissima: “Ho solo improvvisamente avuto la sensazione che avrei dovuto offrirmi di farlo”, ha dichiarato a SWNS. “Mi sento molto felice di avere una mamma così altruista e amorevole che è disposta a fare quel tipo di sacrificio per la mia famiglia. Avendo sperimentato oltre quattro anni di trattamenti per l’infertilità, sapevo quanto può essere complicato il processo e dubitavo che fosse possibile per lei portare un bambino per noi, ma sono rimasto estasiato dall’idea che si è offerta lei per noi“, ha detto il figlio.