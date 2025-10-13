PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàSuperEnalotto, a Napoli centrato un “5”: vincite anche al Lotto
Attualità e SocietàGoodnews

SuperEnalotto, a Napoli centrato un “5”: vincite anche al Lotto

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
SuperEnalotto, vinti oltre 36mila euro in Campania: festa doppia a Caivano
SuperEnalotto, vinti oltre 36mila euro in Campania: festa doppia a Caivano
PUBBLICITÀ

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 10 ottobre, come riporta Agipronews, centrato a Napoli un “5” da 21.278,24 euro presso Caffè Mozart in via B.Longo, 345.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, sale a 64,1 milioni di euro.

PUBBLICITÀ

Festeggia la Campania con il Lotto: le ultime due estrazioni di venerdì 10 e sabato 11 ottobre hanno portato nella regione, con i premi più ricchi, oltre 125mila euro. Centrati oltre 23mila euro a Poggiomarino, in provincia di Napoli, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in via de Marinis. Colpo grosso a Napoli con un poker di vincite da 22.500 euro l’una, tre in via Duomo e una in Galleria Umberto I, a cui si aggiungono altri 12mila euro a Maddaloni, provincia di Caserta, grazie a una quaterna in via Sergente del Monaco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,1 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati