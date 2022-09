SuperEnalotto da record, il “6” manca da 15 mesi: vale oltre 266 milioni

SuperEnalotto mai così ritardatario. In Italia, infatti, l’ultima sestina vincente risale al 22 maggio 2021, a Montappone. Questa la combinazione vincente: 15,25,26,29,38,39 Numero Jolly: 82 Numero Superstar: 41. Nella prossima estrazione del concorso sarà messa in palio la cifra record di 266,3 milioni di euro.

Fino ad ora il più lungo periodo senza “6” era stato di 469 giorni, ovvero dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. Il piccolo borgo marchigiano, nel maggio 2021 festeggiò la vittoria di 156 milioni. Il precedente primato del jackpot più alto del SuperEnalotto appartiene però a Lodi. Era il 13 agosto 2019 e un fortunato vincitore si portò a casa 209 milioni con una schedina da appena 2 euro con i numeri scelti a caso dal terminale. Il fortunato che ritirò la vincita due mesi dopo l’estrazione, ancora oggi resta sconosciuto.

In 25 anni di SuperEnalotto, sono stati distribuite circa 4 miliardi di vincite. Ben 124 i jackpot in 17 regioni. La Campania è al primo posto tra le regioni più premiate, con 18 vincite. Seguono Lazio (16) ed Emilia Romagna (13). Al quarto posto la Puglia con 10 vincite, subito dopo Toscana e Veneto con 9. Mai realizzata una sestina vincente invece in 3 regioni: Valle d’Aosta, Molise e Trentino. La città che ha visto più volte realizzato il jackpot è Roma (10), per un totale di oltre 132 milioni vinti. Al secondo posto c’è Sassari (5), dove il Jackpot ha portato vincite per 111 milioni di euro. Anche a Napoli vinti 111 milioni di euro, ma con 4 Jackpot.