Svelata la ricetta segreta della Coca-Cola dopo 140 anni, virale il video Youtube

PUBBLICITÀ

Secondo Zach Armstrong, creator del canale YouTube LabCoatz, il segreto della Coca-Cola sarebbe finalmente venuto a galla. Dopo oltre un secolo di mistero, lo youtuber afferma di essere riuscito a ricostruire con precisione la formula della bevanda più famosa al mondo, replicandone composizione e gusto attraverso analisi di laboratorio.

Armstrong racconta di aver lavorato per circa un anno utilizzando la spettrometria di massa, una tecnica che consente di identificare le sostanze chimiche presenti in un campione. Il risultato, sostiene, è una bevanda chimicamente indistinguibile dall’originale: nei test di assaggio alla cieca, i partecipanti non sarebbero riusciti a capire quale fosse la Coca-Cola autentica e quale quella ricreata. Il video in cui documenta l’esperimento ha superato rapidamente i 4,5 milioni di visualizzazioni.

PUBBLICITÀ

Al centro della sua scoperta ci sarebbe il famigerato “Merchandise 7X”, la miscela di aromi che rappresenta da sempre il cuore del segreto Coca-Cola. Secondo Armstrong, si tratterebbe di una combinazione di limone, lime, una nota di arancia, olio di tea tree (per evocare la freschezza delle foglie di coca), cannella cassia, noce moscata, coriandolo e fenchol. A questo mix aromatico si aggiungerebbe una soluzione a base d’acqua contenente aceto, glicerina, caffeina, acido fosforico, vaniglia, colorante caramello e tannini derivati dal vino.

La ricetta originale della Coca-Cola resta ufficialmente segreta ed è conservata in una cassaforte ad Atlanta, oggi visibile al pubblico nel World of Coca-Cola, ma senza alcun dettaglio sugli ingredienti. Nel corso dei decenni non sono mancate ipotesi e ricostruzioni non ufficiali, mai però riconosciute come autentiche dall’azienda.

La Coca-Cola nacque nel 1886 ad Atlanta per mano del farmacista John Stith Pemberton, che inizialmente la concepì come un tonico contro stanchezza e mal di testa. La prima versione conteneva zucchero, caffeina, estratti vegetali e derivati della foglia di coca, eliminati poi agli inizi del Novecento. Dopo la morte di Pemberton, nel 1888, la formula passò di mano fino a diventare, nel 1892, proprietà della The Coca-Cola Company.

Che la scoperta di Armstrong sia davvero la chiave del mistero o solo l’ennesima ricostruzione resta aperto al dibattito. Il mito della Coca-Cola, intanto, continua ad alimentarsi anche grazie a nuove rivelazioni – vere o presunte – come questa.