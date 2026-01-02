PUBBLICITÀ
Svolta per lo Spid di Poste, sarà a pagamento dal 2026
Svolta per lo Spid di Poste, sarà a pagamento dal 2026

Il servizio Spid di identità digitale di Poste Italiane diventa a pagamento dall’1 gennaio 2026. E’ quanto indicato sul sito internet di Poste. La funzionalità del servizio “è gratuita il primo anno, fatto salvo l’eventuale costo associato alla modalità di identificazione prescelta” e “si rinnova di anno in anno con il pagamento del relativo corrispettivo” di 6 euro l’anno”.

Come piega il sito internet, per chi ha lo Spid attivo da meno di un anno il pagamento sarà richiesto “allo scadere del primo anno di attivazione” dell’identità digitale mentre per chi ha lo Spid attivo da oltre un anno “il pagamento del canone sarà richiesto al termine dell’annualità in corso”.

Il servizio rimane gratuito per minorenni, cittadini con almeno 75 anni di età, residenti all’estero, titolari di Spid ad uso professionale. Secondo i dati comunicati dal gruppo, a ottobre 2025 erano oltre 30 milioni le identità digitali rilasciate da Poste, pari al 70% del totale.

 

