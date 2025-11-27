Tampona un’auto e investe una donna in Tangenziale a Napoli, nei guai un 49enne

PUBBLICITÀ

Una fuga che ha aggravato una situazione già compromessa. La Polizia di Stato ha denunciato un 49enne napoletano per omissione di soccorso dopo un incidente avvenuto lo scorso 16 novembre lungo la Tangenziale di Napoli, all’altezza dei caselli di Agnano.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Sottosezione Autostradale di Fuorigrotta, l’uomo, responsabile di un tamponamento, era sprovvisto di assicurazione. Dopo aver offerto un risarcimento in contanti giudicato insufficiente, è risalito in auto e ha tentato di fuggire. Nel farlo ha investito la passeggera dell’auto tamponata, facendola cadere a terra. La donna si è poi recata all’ospedale San Paolo per le cure.

Grazie alla videosorveglianza della Tangenziale di Napoli S.p.A. gli agenti hanno identificato e denunciato il 49enne, al quale sono stati inoltre contestati la mancanza della copertura assicurativa e la decurtazione di 15 punti dalla patente