Tegola per i tifosi della Juve Stabia, vietate tutte le trasferte fino a febbraio

Gianluca Spina
Dopo l’entusiasmo della vittoria della Juve Stabia sul Palermo, al ritorno al Romeo Menti dopo la vicenda dell’amministrazione giudiziaria stabilita dal Tribunale di Napoli, arriva un fulmine a ciel sereno. Il Ministero dell’Interno ha emesso un dispositivo che vieta, di fatto, tutte le trasferte ai tifosi delle Vespe fino a febbraio.

Il comunicato della Juve Stabia

«La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il Ministero dell’Interno preso atto dei gravi disordini avvenuti nella serata del 26 ottobre 2025, in occasione dell’incontro di calcio Padova-Juve Stabia, valevole per la nona giornata del campionato di Serie BKT, addebitabili alle condotte dei tifosi della Juve Stabia, ha decretato la chiusura, per la durata di tre mesi, con decorrenza dalla data del decreto (5 novembre) dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società “Società Sportiva Juve Stabia” disputerà gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Napoli».

