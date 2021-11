Tegola per Spalletti, Politano è risultato positivo al Covid: salta Inter-Napoli

Brutte notizie per il Napoli di Luciano Spalletti: Matteo Politano è risultato positivo al Covid. L’esterno azzurro, regolarmente vaccinato con due dosi, è asintomatico ed è già in isolamento domiciliare. Il contagio è emerso nell’ultimo giro di tamponi molecolari effettuato dal club ieri. A dare la notizia è stata la società azzurra. Al suo posto, contro l’Inter, scenderà in campo Lozano, rientrato all’ultimo dal Sudamerica.

Politano positivo al Covid, il comunicato del Napoli

“La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare”.