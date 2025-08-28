PUBBLICITÀ
Tensione nel carcere di Carinola, detenuto distrugge l’ufficio agenti con il bocchettone dell’idrante

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nella giornata odierna, presso la Casa Circondariale di Carinola, si è verificato un episodio di inaudita violenza ai danni della Polizia Penitenziaria.

Un detenuto italiano, senza alcun motivo apparente, è andato in escandescenza distruggendo con i bocchettoni dell’idrante l’ufficio agenti della “rotonda”.

Non pago, ha aggredito brutalmente il personale in servizio: un collega è stato colpito alla testa e ha riportato una ferita grave con 12 punti di sutura, mentre altri due agenti intervenuti per contenere la furia del detenuto hanno riportato prognosi rispettivamente di 10 e 6 giorni.

Un bilancio drammatico che ripropone, ancora una volta, la realtà quotidiana delle carceri italiane: luoghi di lavoro sempre più pericolosi per chi indossa la divisa blu della Polizia Penitenziaria.

“Non è più tollerabile – ha dichiarato il Segretario Generale Aggiunto del Si.N.A.P.Pe, Luigi Vargas – che i nostri colleghi continuino a rischiare la vita in un sistema penitenziario che non garantisce né sicurezza né strumenti adeguati per fronteggiare simili emergenze. Siamo stanchi di contare feriti tra i nostri uomini: servono provvedimenti urgenti e concreti, non parole di circostanza. Lo Stato deve tutelare chi tutela lo Stato”.

Sulla stessa linea il commento di Pasquale Gallo, Segretario Nazionale del Si.N.A.P.Pe: “L’aggressione di Carinola è la fotografia impietosa di un sistema allo sbando: carenza di organico, strutture fatiscenti, detenuti sempre più violenti e personale lasciato solo ad affrontare il pericolo quotidiano. Il *Si.N.A.P.Pe* sarà al fianco dei colleghi aggrediti e chiederà al Dipartimento interventi immediati per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

