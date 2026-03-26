Tenta di portare la cocaina al figlio nel carcere di Ariano Irpino

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Importante operazione di servizio è stata condotta mercoledì dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il reparto colloqui della Casa Circondariale di Ariano Irpino, coadiuvato dall’ispettore responsabile del settore. Lo rende noto Marcello Bosco, segretario del SAPPE

Nel corso dei controlli sui familiari autorizzati ai colloqui, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un pacco conforto consegnato da una donna recatasi in visita al figlio detenuto, circa 36,22 grammi di hashish e 5,59 grammi di cocaina, abilmente occultati tra generi alimentari. La donna è stata denunciata ai sensi dell’articolo 73 del DPR 309/90.

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Determinante si è rivelata la professionalità degli agenti del reparto colloqui, che ancora una volta hanno dimostrato capacità ed efficienza nel contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario.

Al personale di Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino vengono espresse le congratulazioni da parte del segretario generale Donato Capece per l’operato del personale.