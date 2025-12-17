PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaTentato omicidio a Pianura, condanna al ribasso per il ras Santagata
Senza categoria

Tentato omicidio a Pianura, condanna al ribasso per il ras Santagata

Stefano Di Bitonto
Di Stefano Di Bitonto
Ultima modifica:
Tentato omicidio a Pianura, condanna al ribasso per il ras Santagata
Tentato omicidio a Pianura, condanna al ribasso per il ras Santagata
PUBBLICITÀ

Rischiava una pena di 8 anni di reclusione. E invece il pugno duro della Procura non c’è stato per Massimiliano Santagata. Arrivata una condanna decisamente al ribasso: tre anni e quattro mesi. Tutto merito della strategia difensiva dei suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Anna Savanelli, che si sono visti riconoscere le attenuanti generiche.

Uguale risultato anche per l’altro imputato, Salvatore Carpentieri difeso dall’avvocato Riccardo Moschetta. I due erano imputati per il tentato omicidio di Luca Battista: il raid avvenne nel maggio dello scorso anno e insieme a Santagata, per quell’episodio furono arrestati oltre allo stesso Carpentieri anche Francesco Olgato la cui posizione è stata stralciata. I tre erano indiziati dei reati di tentato omicidio e porto e detenzione di armi comuni in luogo pubblico.

PUBBLICITÀ

Il raid in via Torciolano

La vittima non fu colpita in quanto accortasi dal terrazzo della presenza dei tre riuscì a scappare e a nascondersi all’interno dell’abitazione, ove peraltro i proiettili centrarono mobili ad altezza uomo. Le immediate attività investigative degli uomini del locale commissariato (i ‘mastini’ di Pianura) portarono alla identificazione dei soggetti gravemente indiziati di essere gli autori del tentato omicidio. Un agguato per cui non si contestava l’aggravante camorristica ma che, seppur in un contesto criminale, sarebbe legato a motivazioni di carattere ‘personale’.

Ascoltata dagli investigatori la vittima descrisse l’esatta dinamica dell’agguato riuscendo a riconoscere tre dei cinque soggetti che presero parte al raid di fuoco, descrivendone per ognuno le azioni svolte. L’episodio era da ricondurre ad un dissidio avvenuto per motivi personali tra la vittima e uno degli autori del reato. Santagata è imputato nel processo come mandante di quel raid e per lui sono stati chiesti otto anni: la sentenza è attesa il prossimo due dicembre.

PUBBLICITÀ
Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati