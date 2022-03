Tentano furto alla Birreria, scoperti e bloccati [Video]

Tentato furto questa mattina al centro commerciale ‘La Birreria’ di Miano. In due hanno provato a portar via delle bottiglie di liquore dal supermercato Conad presente all’interno del Parco Commerciale. Si tratta di due cittadini georgiani che, incuranti della presenza delle telecamere, hanno provato a nascondere dei liquori in una borsa a tracollo. Peccato per loro che gli occhi elettronici abbiano immortalato tutto on uno dei due subito bloccato da una guardia giurata e dagli uomini della volante del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) prontamente intervenuti presso il centro di piazza Madonna dell’Arco. I due sono stati denunciati con l’accusa di tentato furto.

Prima dell’intervento alla Birreria scoperte tre pistole al Rione dei Fiori

Per gli uomini delle volanti di Secondigliano si tratta del secondo intervento in meno di ventiquattro ore. Ieri mattina infatti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Barbiere di Siviglia a rione Terzo Mondo hanno notato, in prossimità di alcuni box di un edificio, un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente. I poliziotti hanno effettuato un controllo e, sotto un pannello di legno tra alcuni cumuli di materiale di risulta all’interno di due diverse custodie, hanno rinvenuto una pistola calilbro 9 e una pistola calibro 8, entrambe a salve e prive del tappo rosso, mentre, in un vano contatori dello stabile, hanno trovato un’altra pistola a salve calibro 8 anch’essa priva del tappo rosso.