Tentato omicidio dopo una lite, arrestati nel Napoletano due fratelli

PUBBLICITÀ

Su richiesta delle Autorità Rumene, la Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per il reato di tentato omicidio, due fratelli di nazionalità rumena di 35 e 33 anni; i due dovranno espiare una pena rispettivamente di quattro e di sette anni di reclusione.

In particolare, la sera del 18 agosto 2022, presso un distributore di carburanti di Podul Viilor, in Romania, i predetti si erano resi responsabili del tentato omicidio di un uomo con il quale avevano avuto in precedenza una lite. Nella circostanza, la vittima era stata colpita con un corpo contundente alla testa e alla schiena, riportando ferite giudicate guaribili in 60 giorni.

I due soggetti, inizialmente segnalati nel comune di Desenzano del Garda (BS), sono stati successivamente rintracciati nel comune di Casola (Na), presso l’abitazione paterna, al termine di un’articolata attività di indagine svolta da personale della Squadra Mobile di Napoli, unitamente a personale della Squadra Mobile di Brescia, del Servizio Centrale Operativo, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con l’ausilio dell’Esperto per la Sicurezza per la Romania in Italia.