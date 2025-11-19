PUBBLICITÀ
Terremoti ai Campi Flegrei, avvertita una nuova scossa da 2.7

Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei:
L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’amministrazione di Pozzuoli che a partire dalle ore locali 11:36 (UTC 10:36) del 19/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (20 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.7 ± 0.3

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
– Protezione Civile: 081/18894400
In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.
Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.
Mappa della localizzazione degli eventi con magnitudo Md ≥“, scrive il Comune di Pozzuoli sui social

Potrebbe essere un'immagine raffigurante progetto e il seguente testo "N. Data (UTC) 1 Orario (UTC) hh:mm:ss Md 19/1 19/11/2025 /2025 2 （0.3） 10：36:49 Latitudine (N) (gg°) 19/1 19/11/2025 /2025 3 1.0 19/1 1/2025 10:53:33 Longitudine (E) (gg°) 4 40 8348 2.1 19/1 11/2025 11:16:11 5 Profondità (km) 40.8342 1.0 14.1282 12:26:28 19/11/2025 6 40.8363 40. 1.2 2.19 14.1325 12:27:25 19/1 9/11/2025 7 40.8352 1.2 2.70 14.1307 12:27:45 19/11/2025 8 40.8340 1.2 2.20 14.1303 12:49:28 9 19/11/2025 40.8370 14.1295 14. 1.5 1.86 12:49:52 19/11/2025 10 40.8250 40. 2.7 1.94 14.1348 12:51:05 19/11/2025 40.8357 1.2 1.97 14.1390 13:07:32 40 40.8393 2.0 2.91 14.1373 40.8333 2.79 14.1387 1.91 14.1277 1.78"

