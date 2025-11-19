Terremoti ai Campi Flegrei, avvertita una nuova scossa da 2.7

PUBBLICITÀ

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’amministrazione di Pozzuoli che a partire dalle ore locali 11:36 (UTC 10:36) del 19/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (20 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.7 ± 0.3

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

– Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.

Mappa della localizzazione degli eventi con magnitudo Md ≥“, scrive il Comune di Pozzuoli sui social

PUBBLICITÀ