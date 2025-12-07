Terremoto ai Campi Flegrei, registrata scossa magnitudo 2.3

PUBBLICITÀ

Alle 6 di questa mattina i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.3, con epicentro in via Solfatara e ipocentro localizzato a circa 2,8 chilometri di profondità. La scossa è stata percepita in diverse zone di Pozzuoli, tra cui Arco Felice, Rione Toiano, Agnano e le aree collinari della città. Molti residenti riferiscono di aver udito un forte boato pochi istanti prima del tremore.

Dall’inizio dell’anno, la sala sismica di Napoli dell’INGV ha catalogato 8.383 eventi nell’area dei Campi Flegrei, in gran parte di lieve entità. Per confronto, nel 2024 erano stati registrati 6.745 terremoti, mentre nel 2023 il totale era stato di 6.065 scosse.

