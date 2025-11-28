PUBBLICITÀ
Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.6

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Trema ancora la terra ai campi Flegrei. La scossa, di magnitudo Md 2.6 è stata registrata alle 16:29, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8267, 14.1093 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Il precedente sciame sismico ai Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’amministrazione di Pozzuoli che a partire dalle ore locali 07:28 (UTC 06:28) del 28/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 21 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (21 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
– Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.
Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.

