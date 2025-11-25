PUBBLICITÀ
Terremoto in provincia di Napoli alle 23.21, la magnitudo è 3.3

Gianluca Spina

Trema la terra in provincia di Napoli. Una scossa è stata avvertita dalla popolazione alle 23.21. Diverse le segnalazioni sui social, da Pozzuoli a Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, Quarto. Ma anche in diversi paesi dell’area Nord. Il sisma è stato di magnitudo 3.3 ed ha avuto epicentro alla Solfatara ad una profondità di 2,7 chilometri.

Altre scosse di terremoto, seppur meno intense, si sono verificate successivamente, come si evince dai monitor di controllo online che rilevano l’attività dei sismografi Ingv installati nell’area flegrea, in particolare quello della Solfatara. Questo fenomeno indica la presenza di uno sciame sismico.

