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Terremoto nel Salernitano, trema la terra nella Valle del Sele

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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terremoto valle del sele
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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato a Palomonte, nel Salernitano, poco prima delle 10 di questa mattina ad una profondità di 9 km. A localizzarlo, la Sala Sismica INGV-Roma. Non risultano danni a cose o persone.

 

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