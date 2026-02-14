PUBBLICITÀ

Una terribile notizia ha scosso profondamente la comunità di Sant’Antonio Abate. Una giovane madre di famiglia si è purtroppo spenta prematuramente, generando grande tristezza e dolore tra amici e parenti e tutti coloro che la conoscevano.

Terribile lutto nel Napoletano, Raffaela muore a 44 anni: lascia marito e figli

Si chiamava Raffaela Verdoliva, aveva solo 44 anni. La sua dipartita ha lasciato attoniti e in lacrime tante persone, che hanno avuto la fortuna di conoscerla e amarla.

Era una donna nota e molto apprezzata in città, gentile e intelligente, un’ottima madre e moglie. Lascia un vuoto enorme in coloro che la conoscevano e amavano. A piangere la sua scomparsa il marito, Francesco Fortunato, i figli Giovanni e Gabriela, la madre Teresa Galasso e il fratello Agostino.

La comunità si è stretta a loro cercando di dare conforto e supporto mentre affrontano un tale dolore.

I suoi funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio alle 12 presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate.