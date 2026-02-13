Terribile lutto tra Marano e Calvizzano, Angelica muore a soli 13 anni

PUBBLICITÀ

Grave lutto nei comuni di Marano e Calvizzano, dove stamani le due comunità si sono risvegliate con una tragica notizia. Un ragazza di appena 13 anni, studentessa a Calvizzano, è deceduta.

Si chiamava Angelica D’Alterio ed era residente a Marano. La giovane, che aveva contratto una malattia di recente, frequentava la scuola Marco Polo.

PUBBLICITÀ

Le cause del decesso, al momento, non sono state ancora rese note. La notizia è stata rilanciata sui social cittadini, che hanno manifestato il proprio cordoglio.

Le esequie si terranno domani alle ore 17 nella parrocchia di San Rocco, nel comune di Marano.

Il cordoglio del sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi

“A nome mio personale desidero esprimere profondo dolore e sincera vicinanza alla famiglia di Angelica D’Alterio, la giovane studentessa di appena 13 anni tragicamente scomparsa nelle ultime ore.

Una notizia che ci ha scosso profondamente, lasciandoci sgomenti e senza parole. Angelica frequentava la Marco Polo a Calvizzano e, seppur residente a Marano, era parte della quotidianità del nostro paese, dei suoi luoghi, dei suoi ragazzi, dei suoi affetti.

In momenti come questi, ogni parola appare insufficiente. Quanto accaduto è contro la natura. Resta il silenzio del rispetto, il dolore condiviso e l’abbraccio ideale alla famiglia, ai compagni di scuola, agli insegnanti e a quanti le hanno voluto bene.

Cara Angelica, che la terra ti sia lieve”, sono le parole di cordoglio del sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.