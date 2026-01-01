PUBBLICITÀ
HomeCronacaTerrore alla festa di Capodanno, rissa e spari al ristorante Villa Mauriello...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Terrore alla festa di Capodanno, rissa e spari al ristorante Villa Mauriello a Varcaturo

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Terrore alla festa di Capodanno, rissa e spari al ristorante Villa Mauriello a Varcaturo
Terrore alla festa di Capodanno, rissa e spari al ristorante Villa Mauriello a Varcaturo
PUBBLICITÀ

Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno.
I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano, si tratta della nota Villa Mauriello.  Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all’esterno del locale.
Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata all’ospedale di Pozzuoli e non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e identificare chi ha partecipato.

La testimonianza di una nostra lettrice: “Una vergogna una serata di capodanno intossicata per colpa di gente del genere che hanno preso potere nella villa Mauriello a Giugliano..nella rissa sono volate bottiglie, siamo dovuti uscire dalla paura perché erano armati e avevano bottiglie di vetro che volavano…per paura ce ne siamo scappati ma per colpa di questa gente..abbiamo solo buttato soldi”

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati