Terrore alla festa di Capodanno, rissa e spari al ristorante Villa Mauriello a Varcaturo

Lite con colpi di arma da fuoco, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, durante una festa di Capodanno.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano, si tratta della nota Villa Mauriello. Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all’esterno del locale.

Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata all’ospedale di Pozzuoli e non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e identificare chi ha partecipato.

La testimonianza di una nostra lettrice: “Una vergogna una serata di capodanno intossicata per colpa di gente del genere che hanno preso potere nella villa Mauriello a Giugliano..nella rissa sono volate bottiglie, siamo dovuti uscire dalla paura perché erano armati e avevano bottiglie di vetro che volavano…per paura ce ne siamo scappati ma per colpa di questa gente..abbiamo solo buttato soldi”

