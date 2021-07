Un’automobile è piombata a tutta velocità contro i tavolini di un bar del centro, dove in quel momento sedevano diversi clienti, soprattutto turisti. Sono almeno undici i feriti, di cui una donna in gravissime condizioni, mentre l’automobilista arrestato dalla polizia. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Marbella (Malaga), nota località balneare nella regione dell’Andalusia, in Spagna.

Una delle persone rimaste ferite, una donna, ricoverata in terapia intensiva. Il guidatore, un 30enne di Marbella, arrestato. Secondo fonti della polizia consultate dai media spagnoli, gli inquirenti hanno scartato la possibilità che si sia trattato di un attentato. Secondo le prime informazioni fornite da fonti investigative, il conducente sarebbe una persona in cura per problemi psichiatrici.

La via in questione è una delle più centrali della città, dove soprattutto d’estate si concentrano centinaia e centinaia di turisti che consumano nei vari locali. Dalle prime testimonianze, i fatti si sono verificati intorno alle 15.30. Alcuni dei feriti sono stati soccorsi e medicati sul posto, ma per almeno cinque di loro è stato necessario il ricovero in ospedale.