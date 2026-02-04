PUBBLICITÀ
Test match in salsa ‘verdeoro’ tra Napoli e Giugliano, brillano i nuovi arrivati Alisson e Giovane

Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio
Il Napoli si prepara per la trasferta di Marassi contro il Genoa, in programma sabato 7 febbraio alle 18.

E lo fa con un allenamento congiunto con il Giugliano, al centro sportivo di Castel Volturno: la società gialloblù è infatti stata scelta per il test a tre giorni dalla sfida contro i rossoblù di De Rossi.

E’ stata l’occasione, questa, per testare i nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos, nonché per far mettere ulteriori minuti nelle gambe a giocatori freschi di ritorno da infortunio (Lukaku) o fin qui poco impiegati per scelta tecnica (Beukema).

Anche se si è trattato solo di un allenamento, è arrivata comunque una vittoria per la squadra di Conte: 3-1 il risultato finale. In gol proprio i due nuovi arrivati, Alisson con una doppietta e Giovane. Test match, dunque, tutto in salsa ‘verdeoro’: a segnare il gol per il Giugliano, Giovanni Vaglica.

Lukaku e Beukema in campo per 90 minuti: è stata l’occasione per provare anche un attacco nuovo e nuove soluzioni tattiche.

 

