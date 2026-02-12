PUBBLICITÀ
“Testa di ca***!”: cosa rischia Antonio Conte per il pesante insulto all’arbitro

Redazione Internapoli
La Coppa Italia del Napoli si è portata dietro una scia di polemiche che rischia di avere conseguenze disciplinari per Antonio Conte. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il tecnico azzurro potrebbe essere punito per un’espressione offensiva rivolta all’arbitro Gianluca Manganiello durante la gara.

Nel corso del match, Conte avrebbe urlato un pesante insulto (“Testa di ca…”) indirizzato al direttore di gara, contestandogli la mancata espulsione per due volte del difensore Jacobo Ramon. Le immagini televisive hanno reso pubblico l’episodio, finito immediatamente sotto la lente d’ingrandimento.

Ora la Procura federale starebbe valutando l’apertura di un fascicolo, ma tutto dipenderà dall’eventuale presenza dell’episodio nel referto arbitrale o nella relazione degli ispettori federali presenti a bordo campo. In caso di deferimento, l’allenatore del Napoli rischia una squalifica in Coppa Italia. Non si esclude però l’ipotesi di un patteggiamento, che potrebbe trasformare la sanzione sportiva in una multa.

Un nuovo fronte caldo, dunque, per il club azzurro, che dopo la partita deve ora fare i conti anche con le possibili conseguenze disciplinari a carico del proprio tecnico.

 

