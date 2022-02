Theo Hernandez a rischio denuncia:«Il suo pittbull ha sbranato un cagnolino»

Non bastasse il brutto pareggio di sabato Salerno per il suo Milan, spunta un altro motivo di preoccupazione per Theo Hernandez, il forte terzino sinistro francese ex Real Madrid. Il suo cane infatti avrebbe assalito e ucciso il cagnolino di un’anziana signora a Guanzate, dove Theo vive con la fidanzata Zoe Cristofoli, che presto darà alla luce loro figlio. E ora rischia addirittura una denuncia. Secondo quanto riporta La Provincia di Como, il cane della coppia, un pitbull, avrebbe approfittato del cancello aperto per scappare in strada e per poi assalire un piccolo pinscher di una coppia di anziani, la signora Maria Luisa Annoni e il marito Federico Vezzoli. Lo scontro è stato impari: il pitbull di Hernandez ha sbranato il cagnolino, dopo aver trascinato a terra la signora che ha cercato disperatamente di salvarlo. Ora il calciatore del Milan, scrive la Gazzetta dello Sport, rischia una denuncia per negligenza nella custodia del suo cane, libero di muoversi senza guinzaglio e museruola.