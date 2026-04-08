“Neanche un pour parler”, l’agente smentisce le voci su Thiago Motta al Napoli

PUBBLICITÀ

Dario Canovi, papà di Alessandro, agente di Thiago Motta, è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

Thiago Motta vicino al Napoli?

“Per sapere se c’è il gradimento di Thiago Motta al Napoli bisognerebbe chiedere a lui. Onestamente non ci ho parlato, anche perché poi l’agente è mio figlio. Il Napoli è una grande società, una grande squadra, però non c’è assolutamente nulla di concreto. Non abbiamo sentito nulla nè io nè mio figlio, ma sicuramente nemmeno Thiago, altrimenti ci avrebbe avvisato”. Così Canovi sulla possibilità di vedere Motta sulla panchina azzurra.

PUBBLICITÀ

Canovi inoltre è tornato anche sull’estate del 2023, quando Thiago Motta fu contattato da ADL per sedersi sulla panchina azzurra. A tal proposito ha dichiarato: “Ci fu un contatto tra De Laurentiis e Motta, però non c’era un’occasione e una situazione per fare un accordo”.

“Io adoro Napoli e il Napoli. Questa è una squadra che ho sempre amato e in cui ho avuto diversi calciatori. Nelle squadra dello Scudetto assistevo sei giocatori. Però poi credo che per un matrimonio serva fiducia assoluta: chi vuole davvero un allenatore deve dargli piena gestione tecnica. All’epoca Thiago era all’inizio del percorso al Bologna e forse non ci’era ancora questa fiducia totale”. Davide Canovi conclude con queste dichiarazioni sulla questione che vede portagonisti il Napoli e l’ex tecnico della Juventus.

Il botta e risposta tra ADL e Motta

“L’ho interrogato, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che aveva fatto quello che ha fatto”. Con queste dichiarazioni rispose De Laurentiis sulle voci che insistevano sul fatto che Thiago Motta sarebbe potuto diventare il nuovo tecnico azzurro.

Al tal proposito, Thiago Motta rispose così: “De Laurentiis non è il mio presidente, zero commenti”.