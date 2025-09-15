Tiziano Ferro annuncia il concerto al Maradona: dettagli e info sui biglietti

Tiziano Ferro annuncia il suo ritorno dal vivo con un grande tour negli stadi italiani previsto per il 2026. Dieci le città coinvolte, tra cui Napoli, dove l’artista si esibirà il 23 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona.
La corsa ai biglietti inizierà mercoledì 17 settembre: i fan iscritti al fanclub ufficiale avranno un accesso riservato dalle 11:00 di mercoledì fino alle 11:00 del giorno successivo. Nello stesso momento prenderà il via anche la prevendita dedicata ai titolari di carta Mastercard, che si protrarrà fino a venerdì 19 settembre. A partire dalle 11:00 di giovedì 18 settembre sarà invece la volta degli utenti registrati a My Live Nation, che potranno acquistare i biglietti in anticipo grazie alla semplice registrazione gratuita sul portale ufficiale. Infine, la vendita generale si aprirà per tutti a mezzogiorno di venerdì 19 settembre, sempre attraverso il sito livenation.it/tizianoferro.