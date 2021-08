“Perchè siamo spariti dai social? Seguiteci e capirete”. Così Tina Rispoli ha risposto ai fans su Instagram. Tony Colombo e Tina da qualche giorno hanno preso una pausa social, pochi gli aggiornamenti, poche le stories. Solo Tina ha pubblicato qualche video di ricette in cucina, ma niente post.

Cosa si nasconde dietro quest’assenza. Qualcuno ha malignato che la coppia fosse in crisi. Ipotesi totalmente smentita da Tina, che anzi ha tenuto a precisare che è sempre più felice con Tony. Ed allora qual è la sorpresa? Rumors parlano di una possibile gravidanza per Tina Rispoli. Indiscrezione non confermata ma che spiegherebbe l’assenza momentanea. Altri invece ipotizzano che i due si siano presi un po’ di pausa per annunciare novità dal punto di vista lavorativo.

Dal punto di vista lavorativo Tony Colombo ha annunciato due concerti in Belgio per ottobre.

Tony Colombo: “Sarà davvero il mio ultimo album”

“L’ultimo” sarà davvero “l’ultimo album della mia carriera – racconta Tony Colombo nell’intervista – perché oggi non si parla più solo di musica, ma della mia vita privata e di gossip. Si parla di tutto tranne che di musica. Canto da quasi trent’anni, da 15 ho vissuto grandi soddisfazioni professionali e negli ultimi cinque la mia vita si è arricchita di gioie personali e artistiche incredibili. Ho incontrato tre persone straordinarie lungo il mio cammino, tre persone che sento ‘amiche’: Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e Barbara D’Urso. Ma ho vissuto anche grandi dolori, dispiaceri. Ho voluto raccontare questi ultimi anni così intensi nelle mie nuove quattordici canzoni; il sottotitolo del disco potrebbe essere ‘I migliori cinque anni della mia vita’!”.