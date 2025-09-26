Topi e blatte alla scuola Falcone di via Lussemburgo a Melito: la scuola chiude e i genitori si recano al Comune in presidio per chiedere alla commissione straordinaria una disinfestazione. A preservare la salute delle centinaia di bambini dell’istituto, i bidelli che hanno chiuso la scuola dicendo ai genitori come la scuola avesse problemi di presenza di animali. “Sono venti giorni che chiediamo una disinfestazione, non è mai stata effettuata. Il Comune di Melito non può ignorare questa problematica. I bambini hanno bisogno di serenità e di andare a scuola in sicurezza. Tanti genitori sono ancora al Comune in presidio.
Topi e blatte alla scuola Falcone di via Lussemburgo a Melito
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
