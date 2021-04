Tra qualche minuto all’Olimpico andrà in scena Torino-Napoli e poco fa sono giunte le formazioni ufficiali. Rino Gattuso, rispetto, alla gara con la Lazio ha varato tre cambi, ripresentando dal primo minuto Osimhen in avanti. In panchina con Mertens, anche Fabian Ruiz (a causa qualche piccolo problema fisico). Al posto dello spagnolo ci sarà il rientrante Demme, che affiancherà Bakayoko. In difesa scontato, invece, l’impiego di Rrahmani in luogo dello squalificato Manolas. L’allenatore dei granata Davide Nicola ritrova Sirigu tra i pali dopo il covid, mentre in avanti torna Sanabria.

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Giunte le formazioni ufficiali non resta che accomodarsi in poltrona e gustarsi un Torino-Napoli, tutt’altro che banale per la lotta salvezza e la volata Champions.

La parole di Nicola prima della gara

Per Davide Nicola il Napoli è “l’avversario peggiore da incontrare, dovremo scendere da cavallo e combattere con le nostre armi. Contro gli azzurri ci saranno più partite nei novanta minuti, non si potrà sempre attaccare, ma anche contenere, certo che mi piacerebbe ribattere colpo su colpo. Gattuso? Sono onorato di essere paragonato a lui, Rino sa come caricare la squadra e i risultati stanno iniziando a venire. Su Sirigu dico che sono contento di riaverlo in squadra, basta uno sguardo per capirci, anche se devo fare i complimenti a Milinkovic-Savic per il suo rendimento”.

