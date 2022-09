La crisi si fa sentire, commerciante di Torre del Greco ruba acqua pubblica per risparmiare: scoperto e arrestato

Forse è stato spinto dall’aumento delle bollette, forse già era da tempo che rubava, attraverso uno stratagemma, l’acqua pubblica. La notizia certa è che si tratta di un’attività illegale. Per questo motivo un commerciante 36enne di Torre del Greco è stato arrestato dalla polizia.

L’accaduto

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un controllo presso l’esercizio commerciale del 36enne, situato in via Montagnelle. Anche grazie all’aiuto del personale tecnico della GORI, società che gestisce gli impianti idrici nel Vesuviano, i poliziotti hanno accertato che il titolare aveva creato un sistema abusivo di fornitura idrica per il proprio locale, allacciando le tubature di alimentazione dell’acqua ad un misuratore con matricola abrasa. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e danneggiamento.

Il dramma del carovita a Torre del Greco

I rincari record hanno colpito tutti i settori (gas, petrolio, elettricità…) e l’acqua non ne è stata sicuramente esclusa. Il caso del 36enne di Torre del Greco è stato il gesto estremo dell’ennesimo disperato per il carovita. A inizio mese, 4 commercianti nella strada dello shopping della città vesuviana erano stati costretti a chiudere i battenti per i costi da incubo delle bollette.

I commercianti sono allo strenuo ed hanno fatto sentire la propria voce tramite proteste in piazza e scioperi. Tra i più colpiti sicuramente il settore alimentare e della ristorazione, che soffre bollette addirittura triplicate. Il collettivo “nonpaghiamo” ha emanato una raccolta firme contro il carovita mirata allo stop dei pagamenti delle bollette, mentre Confcommercio lancia iniziative volte ai commercianti invitandoli ad esporre le proprie utenze al pubblico.

L’illegalità in aumento

Gli aumenti dei prezzi si sono mostrati insostenibili alla maggior parte della popolazione, ormai in allerta massima per i prezzi esorbitanti. Ciò ha portato una fetta di popolazione a scegliere la strada dell’illegalità, come nel caso dell’uomo di Torre del Greco, e dell’evasione fiscale. Gli effetti a catena della guerra si fanno sentire, mentre si aspettano nuove misure dal governo per far fronte alla crisi.