Torture in carcere, ispettore condannato a 3 anni per i pestaggi

La notte tra il 20 e il 21 giugno 2023 ha segnato un punto di non ritorno per il carcere Cerialdo di Cuneo. Secondo l’inchiesta della Procura su una serie di violenze ai danni dei detenuti, culminata lunedì 16 febbraio nelle prime condanne. Al centro del procedimento, la cosiddetta spedizione punitiva messa in atto da un gruppo di agenti di polizia penitenziaria.

Il giudice Edmondo Pio ha inflitto la pena più severa a Giovanni Viviani. Si tratta dell’ispettore della polizia penitenziaria ritenuto tra i principali responsabili dei pestaggi: tre anni e due mesi di reclusione, già ridotti di un terzo grazie al rito abbreviato scelto dall’imputato.

Secondo l’accusa, come ricostruisce La Stampa, quella notte la violenza sarebbe esplosa dopo la protesta di alcuni reclusi per il mancato intervento sanitario a favore di un detenuto che lamentava forti dolori. “Vuoi anche tu qualcosa? Così stanotte dormi bene”, avrebbe detto Viviani colpendo un detenuto con pugni e schiaffi.

