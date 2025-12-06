PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi organizzati in materia di contrasto ai reati afferenti alla criminalità organizzata, ha rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di armi e munizioni.

Traffico di armi tra Castel Volturno e Giugliano: sequestrate pistole, mitragliette e munizioni

In particolare, nel corso di una più ampia attività di polizia giudiziaria, gli investigatori della Squadra Mobile hanno riscontrato un traffico di armi sul territorio di confine, tra i comuni di Castel Volturno, Villa Literno e Giugliano in Campania.

I successivi accertamenti investigativi hanno consentito di rintracciare un’autovettura, parcheggiata su pubblica via, utilizzata per occultare una notevole quantità di armi, pistole e mitragliette idonee al fuoco, silenziatori e un numero cospicuo di cartucce.

Le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive attività d’indagine.