Traffico di armi tra Castel Volturno e Giugliano: sequestrate pistole, mitragliette e munizioni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi organizzati in materia di contrasto ai reati afferenti alla criminalità organizzata, ha rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di armi e munizioni.

In particolare, nel corso di una più ampia attività di polizia giudiziaria, gli investigatori della Squadra Mobile hanno riscontrato un traffico di armi sul territorio di confine, tra i comuni di Castel Volturno, Villa Literno e Giugliano in Campania.

I successivi accertamenti investigativi hanno consentito di rintracciare un’autovettura, parcheggiata su pubblica via, utilizzata per occultare una notevole quantità di armi, pistole e mitragliette idonee al fuoco, silenziatori e un numero cospicuo di cartucce.

Le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive attività d’indagine.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

