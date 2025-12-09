Tragedia a Tenerife, onda anomala si abbatte sui turisti: 4 morti

PUBBLICITÀ

Sale a quattro il numero delle vittime della tragedia avvenuta sulla costa sud di Tenerife, nelle Canarie, dove un gruppo di turisti è stato travolto da onde improvvise nella zona di Los Gigantes, nota per le sue piscine naturali. L’ultimo decesso è stato confermato nella mattinata di oggi: si tratta di un uomo che, dopo essere stato recuperato in arresto cardiocircolatorio, era stato trasportato in elicottero all’ospedale della Candelaria, dove purtroppo non ce l’ha fatta, come comunicato dal Centro di Coordinamento delle Emergenze (Cecoes).

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 16, quando numerose persone sono state sorprese da violente ondate mentre si trovavano a circa duecento metri dal belvedere di Isla Cangrejo, nel comune turistico di Santiago de Teide. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente una massiccia operazione di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del Salvataggio marittimo con l’elicottero Helimer, il Servizio di emergenza canario con un’ambulanza e un elicottero medicalizzato, oltre ai soccorritori locali a bordo di moto d’acqua e ai vigili del fuoco di Tenerife. Le operazioni si sono rivelate complesse a causa delle condizioni proibitive del mare. Oltre alle quattro vittime, altre tre persone sono rimaste ferite, ma secondo i sanitari non versano in condizioni gravi.

La tragedia si è verificata mentre era già in vigore una preallerta per mare agitato, diramata dalla Direzione generale delle Emergenze del Governo delle Canarie e attiva da venerdì su tutto l’arcipelago. Tenerife, inoltre, era già stata teatro di un episodio analogo lo scorso 8 novembre, quando tre persone persero la vita e quindici rimasero ferite a causa di forti ondate.