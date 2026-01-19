PUBBLICITÀ
Tragedia in Spagna, deragliano due treni ad alta velocità: almeno 39 morti

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che ieri alle 19:39 ha coinvolto due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia: sono almeno 39 i corpi delle vittime recuperate fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi di emergenza.

La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz (Cordova).  Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). Decine di persone sono rimaste ferite.
 
Nell’incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva.

“Ci sono almeno due o tre vagoni precipitati in un terrapieno di cinque metri ai quali è difficile accedere. I vigili del fuoco sono riusciti ad accedere al terzo vagone, ci sarebbe un numero indeterminato di vittime”. E’ quanto ha affermato l’assessore alla Sanità della regione Andalusia, Antonio Sanz, in dichiarazioni ai media, nel tracciare un primo bilancio del deragliamento di due treni sulla linea dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia.  Sanz ha confermato che “la situazione è molto grave”.

