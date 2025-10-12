Tragedia nella notte a Pozzuoli, muore giovane automobilista

PUBBLICITÀ

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Pozzuoli dove un 36enne è morto in un incidente stradale. È successo in via Tripercola, in località Lucrino. Bruno Marotta, puteolano, per motivi ancora in fase di accertamento ha preso il controllo del veicolo andandosi a schiantare. Nell’impatto l’automobilista sarebbe stato sbalzato dal veicolo. Inutili sono stati i soccorsi da parte del personale del 118. Indaga la Polizia Municipale.