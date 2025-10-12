PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaTragedia nella notte a Pozzuoli, muore giovane automobilista
Senza categoria

Tragedia nella notte a Pozzuoli, muore giovane automobilista

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
PUBBLICITÀ

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Pozzuoli dove un 36enne è morto in un incidente stradale. È successo in via Tripercola, in località Lucrino. Bruno Marotta, puteolano, per motivi ancora in fase di accertamento ha preso il controllo del veicolo andandosi a schiantare. Nell’impatto l’automobilista sarebbe stato sbalzato dal veicolo. Inutili sono stati i soccorsi da parte del personale del 118. Indaga la Polizia Municipale.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati